Среди пропавших без вести, убитых или пленных – почти 40 человек.

В Харьковской области в селе Малая Рогань исчезла целая рота оккупантов-разведчиков "ЛНР". Об этом свидетельствуют сообщения их родных в соцсетях.

На пропажу целой роты оккупантов обратил внимание украинский офицер Анатолий "Штефан" Штирлиц в своем Телеграмм-канале.

Захватчики исчезли после того, как ВСУ освободили села Ольховка и Малая Рогань под Харьковом. Речь идет о разведывательной роте захватчиков из луганской воинской части №29760. Среди пропавших без вести, убитых или пленных – почти 40 человек.

Отметим, что село Малая Рогань украинские военные освободили от оккупантов еще 25 марта 2022 года во время боев. Вполне вероятно, что пропавшие "ЛНРовцы" могли быть ликвидированы или взяты в плен.

Ранее сообщалось, что в оккупированной части Луганской области проходит мобилизация мужчин в ряды боевиков для войны против регулярной украинской армии. Из-за нежелания местного населения самостоятельно являться в военкоматы повестки вручают в общественных местах.

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