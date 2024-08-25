По словам военного, в таких случаях важно, чтобы коллектив работал, как один механизм.

Офицер 13 бригады НГУ "Хартия" Евгений Громадский с позывным "Гром" рассказал, влияет ли возраст на эффективность выполнения боевых задач на фронте. По его словам, у него были случаи, когда двое военных 55 лет держали позицию двое суток, в то время, как молодые ребята были не готовы.

"Если мы берем именно выполнение задач, то здесь важно, чтобы коллектив действовал как один механизм. Молодость решает на этапе подготовки к службе и на дистанции. В отдельном задании главное - разработать четкий план и учесть риски для коллектива, каким бы ни был их средний возраст. У меня были случаи, когда двое военнослужащих 55 лет держали двое суток позицию, заверив, что доверяют мне. Молодые же ребята одновременно испугались и откатились с передовых позиций", - отметил воин в интервью LB.ua.

По его мнению, войну выигрывают не Силы специальных операций, а обычные мужчины, которые еще недавно были гражданскими.

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"Линию фронта держат те, кто еще 3 года назад продавали тебе хлеб в магазине. Это не претензия к нашим специальным силам, а реальность всех войн - их просто меньше, они выполняют специфические задачи", - отметил Громадский.

Также военный добавил, что хотел бы изменить отношение к личному составу. По его словам, есть случаи, когда к мобилизованным относятся, "как к дуракам".

"Извини, друг, но эти люди стали твоими подчиненными, поэтому сделай так, чтобы твои подчиненные стали качественными воинами, научи их выполнять поставленные задачи максимально эффективно. Человека нужно заинтересовать, чтобы он обучался. Пока командир не начнет этим заниматься, разговоры о том, что меня бросили на передок без подготовки, будут продолжаться. Солдату нужно давать не 5 патронов на огневом рубеже... Условно, если дать солдату возможность выстрелять два магазина, чтобы он просто почувствовал как это, то вы увидите, как он изменится. Ты дашь человеку пострелять, дашь ему базовые знания по медицине, дашь возможность поуправлять дроном на тренажере и увидишь, что ему станет интересно. Дальше - дело техники", - объяснил офицер.

"Гром" рассказал, что прошел год с тех пор, как он перевелся из 92 бригады, однако ему до сих пор пишут подчиненные и благодарят за то, чему военный их научил.

"Это так приятно, что словами не передать. Еще один важный, один из важнейших, наверное, аспект - это уважение личного состава к тебе. Ты должен развиваться, чтобы они подражали тебе в этом и не отставали. Тогда они будут уважать тебя, а ты - их. Каждый командир должен с уважением и честью относиться к подчиненным. Посмотрите на Силы беспилотных систем (СБС). Они заинтересовывают людей идти к ним. Будет тебе и собеседование, и практика на тренажерах, ведь ты воин, а не ресурс. Тоже самое касается и 3 отдельной штурмовой бригады - они проводят обучение, которое заинтересовывает будущих воинов", - поделился боец.

Опыт военных на фронте

Ранее УНИАН рассказывал о военнослужащем ВСУ Сергее Грицакове, который после ранения перешел в роту охраны ТЦК. Известно, что мужчина трижды попадал в госпиталь, но после реабилитации снова возвращался в зону боевых действий.

"Мужчины должны понимать, что они мужчины, в конечном счете. И я не прошу, чтобы они там за депутатов воевали. Но есть семья дома. Семью кто будет отстаивать? Или надо подождать, пока агрессор придет к ним домой", - подчеркнул боец.

В то же время командир роты одной из бригад ВСУ Дмитрий Глущенко заявил, что система закупок для армии в Украине до сих пор работает по советским принципам, будучи очень неповоротливой и поэтому неэффективной. По его словам, фронт держится на донатах людей.

"Поэтому, по большому счету, сейчас все, что эффективно у нас работает в плане поражения [врага], по защите, те же РЭБы, автомобили - причем не только у нас - [все это] только благодаря донатам. То есть на сегодняшний день фронт держится благодаря вот гражданскому населению, фирмам, компаниям, людям, которые нам помогают и донатят", - объясняет военный.

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