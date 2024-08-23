От выделения денег на поставку чего-то в войска по официальной процедуре проходит много месяцев, что делает невозможными экстренные поставки.

Система закупок для армии в Украине до сих пор работает по советским лекалам, являясь очень неповоротливой и потому неэффективной. Такое мнение высказал командир роты одной из бригад ВСУ Дмитрий Глущенко.

Описывая суть проблемы, военный приводит реальный пример из своей практики: перед Новым годом одна из громад за счет своего бюджета профинансировала закупку дронов для роты на миллион гривен, но из-за того, что это шло через официальный механизм госзакупок, фактически в роту эти дроны поступили только две недели назад.

По словам Глущенко, в процессе этой поставки не было каких-то злостных проволочек и противодействия. Просто весь процесс слишком забюрократизирован.

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"То есть готовится документация на закупку. Пока она готовится, пока это всё проходит… То есть система закупок в армии – это ну дебильнейший какой-то советский пережиток с кучей согласований", – возмущается он.

Военный подчеркивает, что потребности роты в условиях современной войны меняются очень быстро: то, что было актуально вчера, уже никому не нужно завтра.

"Поэтому по большому счёту сейчас всё, что эффективно у нас работает в плане поражения [врага], по поводу защиты, те же РЭБы, автомобили – причём не только у нас – [все это] только благодаря донатам. То есть на сегодняшний день фронт держится благодаря вот гражданскому населению, фирмам, компаниям, людям, которые нам помогают и донатят", – говорит военный.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, ситуация на Донецком направлении сложная и только ухудшается. Соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый отмечает, что в этом районе развернуто "невероятное количество личного состава РФ". Силы обороны Украины прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение врага, но ситуация остается сложной

Также мы рассказывали, что сейчас бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) проводят стабилизационные действия на Харьковщине, где недавно им удалось провести удачное локальное контрнаступление.

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