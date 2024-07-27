Акцентируется, что в самих Крынках нет возможности держать оборону.

Село Крынки на левобережье Днепра в Херсонской области практически полностью уничтожены. ВСУ продолжают боевые задачи неподалеку от Крынок и на островах в этом районе, рассказал представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий, передает "Радио Свобода".

"Учтено и обстоятельство, что позиции украинских сил в селе Крынки были разрушены до основания, в результате интенсивных, длительных вражеских обстрелов и авиаударов. Само село практически полностью уничтожено", - сказал он.

Лиховий уточнил, что в самих Крынках нет возможности держать оборону, зацепиться за какие-то фортификации, в связи с этим украинские защитники находятся на других позициях и плацдармах.

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Говоря об обстановке на их направлении в целом, спикер рассказал о ежедневных вражеских штурмах:

"Их сравнительно больше с другими отрезками нашей линии боевого соприкосновения в нашей операционной зоне, но эти показатели измеряются числами где-то три-четыре в сутки, иногда два. Иногда может быть около десятка".

Лиховий добавил, что сейчас речь идет о меньшей интенсивности.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют 573510 человек личного состава.

За сутки потери выросли на 1 210 врагов и пересекли новую "красную линию". Также россияне остались без еще 11 танков, 24 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем и одного средства противовоздушной обороны.

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