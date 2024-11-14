Украинские танки отошли от своей "осторожной стратегии".

Россияне пытаются прорваться к Покровску, однако для этого им нужно сначала захватить Курахово, которое находится под защитой 33-й механизированной бригады ВСУ, вооруженной танками Leopard 2A4.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, в понедельник российские силы попытались прорваться к селу Дальнему, к югу от Курахово, однако меткий огонь Leopard 2A4 быстро остановил российское наступление.

"По крайней мере один Leopard 2A4, стреляющий бронебойными снарядами, пробил дыры в двух российских танках, бронетранспортере и нескольких других транспортных средствах", - пишет Акс.

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Как отмечает аналитик, в этой битве украинские танки отошли от своей "осторожной стратегии".

Из-за распространения взрывных беспилотников, которые охотятся за тяжелой бронетехникой, российские и украинские танки часто прячутся в лесах, появляясь только для того, чтобы сделать несколько выстрелов из пушек по целям в нескольких милях от них, или, лишь изредка, чтобы возглавить отчаянную атаку, такую ​​как атака русских на Дальнее.

"Бронированные танки Leopard 2A4 33-й механизированной бригады в понедельник были совсем не осторожны. Они сражались в ближнем бою — и победили. Украинским танкистам помогло то, что российскую колонну возглавляли два "танка-черепахи", оснащенных громоздкой противодроенной броней, которая скрывает видимость экипажей, а также не дает башням танков вращаться", - пишет Акс.

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Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что оккупанты взорвали плотину Кураховского водохранилища, ведь рассчитывают выстроить там оборонительную линию и перерезать украинским военным логистические пути. Также россияне, по словам эксперта, рассчитывали на то, что если они будут подходить, то чтобы воду из хранилища не спустили на них.

В то же время военный обозреватель Денис Попович предупредил, если РФ захватит Курахово, то, вероятно, начнут наступление на Покровск. Он отметил, что сейчас Курахово находится в "кармане", а попытки продвижения оккупантов направлены на Константинопольское.

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