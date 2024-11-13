Сейчас попытки продвижения россиян направлены на Константинопольское, отметил эксперт.

Если российские войска захватят город Курахово Донецкой области, они примутся перебрасывать подкрепление, и, скорее всего, начнут наступление на город Покровск. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович, передает "Еспресо".

"Покровск отложен на то время, если враг выполнит задачу по Курахово. Прогнозировать, когда это может произойти, не буду, но, если враг сможет выполнить задачу по Курахово, тогда начнется наступление на Покровск", - сказал он.

По словам эксперта, сейчас Курахово находится в "кармане", а попытки продвижения россиян направлены на Константинопольское:

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"Это населенный пункт, который расположен на трассе Курахово - Запорожье, то есть западнее Курахово. Именно туда сейчас направлены попытки враждебного продвижения с юга. Расстояние от Константинополя до Курахово составляет около 15 километров".

Бои за Курахово - актуальное

Напомним, BILD со ссылкой на эксперта по анализу открытых данных Юлиана Рёпке сообщил, что российские войска уже вошли в Курахово на 1,2 километра, заняв около 15% территории города.

При этом указывалось, что теперь единственным выходом из окружения для бойцов ВСУ остается село Константинопольское. По мнению Рёпке, украинские войска заранее отступят, чтобы не оказаться в "котле".

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