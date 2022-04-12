Некоторых граждан Украины отправляют за 8,8 тысяч километров от дома.

Незаконно депортированных украинцев отправляют в самые отдаленные и неблагоприятные регионы Российской Федерации. Их вывозят в Сибирь, Чечню, на Дальний Восток и Северный Кавказ.

Данными об этом поделилось издание The Independent со ссылкой на официальные документы Кремля.

Журналисты портала получили доступ к указу российских властей о принудительном переселении 95 739 жителей Донецкой и Луганской областей. Некоторых из них отправили за 5500 миль (8850 километров) от дома.

"В указе отмечалось, что "с учетом ситуации, сложившейся в Украине", Российская Федерация "согласовывает распределение" граждан в "субъектов Российской Федерации" и попросила власти "обеспечить прием" 95 739 человек", — сказано в материале The Independent.

Для украинцев выделили 11 398 мест в Сибири, 7 218 — на Дальнем Востоке, 7 023 — на Северном Кавказе. В число других регионов, куда отправляют наших граждан, входят Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Напомним, 100 тысяч человек, о которых говорится в указе Кремля — это лишь часть принудительно депортированных украинцев. Как сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, с территории Луганщины и Донеччины в РФ вывезли уже 700 тысяч граждан Украины.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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