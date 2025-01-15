Украина может освободить сперва Крым, а потом Донбасс, считает эксперт.

Освобождение Украины должно начаться с захода Сил обороны во временно оккупированный Крым.

Такое мнение в эфире "Radio NV" озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"С военной точки зрения это наименее защищенный участок оккупированной территории. Это фактически географический оперативный котел, зажатый между двумя морями. Безопасный заход в Крым (для россиян, - УНИАН) возможен только через Крымский мост, который также может быть уничтожен. Поэтому для россиян важно выстроить систему обороны, в частности ПВО для прикрытия Крымского моста", - сказал Свитан.

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Эксперт добавил, что Украине значительно проще сначала начать наступательную кампанию в сторону Крыма. А уже после освобождения сосредоточиться на территориях Донецкой и Луганской областей.

"Донбасс нельзя освобождать пока не освободят Крым. Ведь крымская группировка может в любой момент зайти нам в тыл. Да и легче освобождать, поскольку по Крыму можно отработать дальними средствами поражения. Той же авиационной компонентой, которая в 2025 году на полную мощность себя покажет", - добавил Свитан.

Временно оккупированный Крым: что известно

Ранее УНИАН писал, что россияне начали насыщать Крым большим количеством систем ПВО. Для этого им пришлось снять эти системы с других направлений фронта.

"Это демонстрирует уязвимость их обороны, а также важность для них военных объектов, расположенных в Крыму", - отметили партизаны.

Кроме того, ранее Свитан объяснял, что для Крымского моста появилась угроза. Он подчеркнул, что за один день было уничтожено целых 5 российских ЗРК.

"Примерно в одном направлении - в сторону Крыма. Поэтому это может говорить либо об увеличении плотности российской ПВО на этом направлении, либо у нас стоит задача создать определенный коридор для пролета ракет", - сказал он.

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