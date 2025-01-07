Сейчас в Украине есть около 10 ракет, способных ударить по Крыму.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины поразили пять систем ПВО России на юге. Об этом сообщил в эфире "Radio NV" Роман Свитан - военный эксперт, полковник запаса ВСУ.

"В один день минус 5 ЗРК российских было отминусовано примерно в одном направлении - в сторону Крыма. Поэтому это может говорить либо об увеличении плотности российской ПВО на этом направлении, либо у нас стоит задача создать определенный коридор для пролета ракет", - сказал Свитан.

Он добавил, что сейчас в Крыму находится около 150 стационарных военных объектов, которые могут стать целью для поражения украинскими ракетами.

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"Для нас освобождение Крыма начнется в основном с помощью воздушной, ракетной компоненты. Для того, чтобы ракеты прошли на Крым, надо где-то создать зону без ПВО шириной в 50-70 км. И в этот коридор вошли как раз эти российские ракетные комплексы", - уточнил Свитан.

По словам эксперта, в Украине сейчас есть до десяти ракет, которые способны пройти российскую ПВО и добраться до Крыма.

"Ракеты, которые могут использоваться для прохода по этому коридору, воздушного базирования в основном Storm Shadow/SCALP. У нас есть определенное количество этих ракет. Это могут ракеты наши "Нептун" - крылатая ракета, которая работает в режиме "земля-земля". И еще несколько анонсированных ракет, начиная с "Руты" и заканчивая "Паляницей" наших. Не исключаю и использование некоторых баллистических ракет типа "Гром" или "Сапсан". То есть до 10 номенклатур для работы по Крыму", - отметил Свитан.

В то же время, добавляет эксперт, погодные условия сейчас могут способствовать тому, чтобы Украина поразила так называемый "Крымский мост":

"После серьезных штормов, которые прошли в районе Керченского пролива, повреждены почти все боновые заграждения. И сорваны с мест почти все баржи, которые прикрывали мост. А значит, могут работать в том числе и безэкипажные катера. То есть у нас есть возможность нанести удар по Керченскому мосту - БЭКами, подводными ТЛК и воздушными ракетами или дронами".

Уничтожение ПВО на юге: что известно

Накануне в ВМС Украины сообщили, что за сутки военные моряки поразили 3 российские системы ПВО России. В частности, два ЗРК "Панцирь" были уничтожены на Херсонщине. Также был поражен вражеский ЗРК "Оса".

В то же время 6 января в ОК "Юг" сообщили о поражении двух российских зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия С-300.

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