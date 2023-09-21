Россияне усиливают передовые подразделения на Купянском и Лиманском направлениях.

На юге подразделения "Гвардии наступления" продвинулись вглубь обороны российских оккупантов.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии полковник Николай Уршалович на брифинге в Military Media Center.

По его словам, на Мелитопольском направлении подразделения бригад "Гвардии наступления" Нацгвардии вытесняют оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах несмотря на мощное сопротивление россиян.

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"Несмотря на плотное минирование и инженерное оборудование, а также мощное сопротивление оккупантов, наши подразделения имели частичный успех, продвинулись как в глубину обороны врага, так и по фронту", - рассказал он.

Кроме того, по словам Уршаловича, россияне усиливают передовые подразделения на Купянском и Лиманском направлениях. Он отметил, что на этих направлениях российские оккупанты продолжают доукомплектовывать штурмовые и танковые подразделения.

"Кроме того, инженерно-саперные группы врага скрыто обустраивают проходы в собственных минно-взрывных заграждениях", - сказал он.

Война в Украине: новости

Силы обороны Украины поразили многие артиллерийские средства и зенитно-ракетные комплексы российских захватчиков. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме этого, сегодня ночью Украина нанесла удар по российской авиабазе "Саки" рядом с поселком Новофедоровка в оккупированном Крыму.

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