Силы обороны успешно отразили атаки на Бахмутском и Марьинском направлениях.

Россияне в очередной раз попытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки в Донецкой области, но успеха не имели. Об этом отмечается в сообщении Генерального штаба ВСУ относительно оперативной ситуации с российским вторжением.

Генштаб информирует, что в течение этих суток произошло более 15 боевых столкновений. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

"На Бахмутском направлении силы обороны успешно отбили атаки противника в районе западнее Зайцево Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее Андреевки Донецкой области, успеха не имел", - говорится в сообщении.

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В течение суток наши защитники также успешно отбили 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области (Марьинское направление).

На Авдеевском и Купянском направлении враг осуществлял артиллерийские и минометные обстрелы, на Лиманском, Шахтерском, Запорожском, Херсонском – наносил авиационные удары.

При этом Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Как отмечает Генштаб, в целом, за эти сутки враг нанес 72 авиационных удара, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также, Российская Федерация нанесла ночью очередной авиационный удар по Украине ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". В результате боевой работы противовоздушной обороны было уничтожено 17 "шахедов" по маршруту следования в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей. В результате попаданий на Полтавщине пострадал нефтеперерабатывающий завод, над ликвидацией последствий работают соответствующие службы.

Освобождение Андреевки и Клещиевки - детали

Слухи об освобождении Андреевки под Бахмутом начали распространяться еще 14 сентября. Впоследствии, 15 сентября, в Генштабе ВСУ подтвердили взятие населенного пункта под украинский контроль. Отвоевать его удалось, совершив успешный штурм.

Благодаря освобождению Андреевки украинские войска смогли получить контроль над железной дорогой, которая является опорной линией для дальнейшего наступления и окружения Бахмута.

17 сентября стало известно, что украинские военные вытеснили россиян из Клещиевки, за которую тоже долго велись ожесточенные бои.

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