Украинские защитники нанесли серию мощных ударов по позициям российских войск.

Силы обороны Украины за текущие сутки уничтожили три вражескиї ударных дрона Shahed-136 и поразили две тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага", - говорится в сводке.

Вместе с тем, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, две тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 22 артиллерийских средства на огневых позициях, один склад боеприпасов и станцию РЭБ российских оккупантов.

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Отдельно сказано, в течение суток войска Российской Федерации нанесли пять ракетных ударов из ЗРК С-300, 34 авиационных удара и осуществила более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые дети и взрослые мирные люди, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - сказано в сводке.

Потери России в Украине на 17 июля - данные Генштаба

Как сообщал УНИАН, в утренней сводке Генштаба отмечалось, что общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года за все время полномасштабной войны уничтожено 238 тыс 300 оккупантов.

Кроме того, РФ потеряла не менее 4115 танков, 8034 боевых бронированных машин, 4504 артиллерийских систем, а также в685 реактивных систем залпового огня.