Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов крайне низкое.

Военнослужащие 15-го мотострелкового полка РФ, воевавшие против Украины на Сумщине, отказываются от участия в боевых действиях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на Сумщине враг не проводил активных боевых действий. В то же время продолжалась перегруппировка войск и вывод их на территорию РФ для восстановления боеспособности после полученных потерь.

Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов крайне низкое, отмечают военные.

"Военнослужащие 15-го мотострелкового полка отказываются от участия в войне", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, ранее в британской разведке сообщили, что за последние 24 часа в расположении российских войск на оккупированной Украине существенных изменений не произошло. В то же время российская армия в Украине теряет моральный дух.

"Нехватка материально-технического обеспечения усугубляется продолжающимся отсутствием импульса и морального духа среди российских военных, а также агрессивными боевыми действиями украинцев", - говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Денис Монастырский накануне сообщал, что МВД фиксирует случаи сдачи в плен российских подразделений вместе с техникой.

"Мы уже отмечаем случаи сдачи в плен, когда добровольно подразделения РФ выходят на наших военных и провозглашают, что они хотят сдаться в плен, что они не участвуют в активных боевых действиях, - вместе с техникой, в частности с танками. Они уже переходят, сдаются под гарантии безопасности, осознавая, что там их никто не ждет. Их действительно пускают как пушечное мясо их командиры", - говорил он.

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