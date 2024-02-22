В частности, уничтожено 4 танка, 14 ББМ, 6 артсистем, 1 РСЗО, 1 ПТРК, 20 автомобилей противника.

За минувшие сутки на Таврийском направлении было уничтожено 515 российских оккупантов и 46 единиц их техники. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, в операционной зоне ОСГВ "Таврия" россияне сосредотачивают основную активность на Донетчине. Как отметил командующий, на Авдеевском направлении наши защитники и защитницы за минувшие сутки отбили 19 атак противника в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское.

"Враг перегруппировывается, понеся огромные потери во время Авдеевской операции, подтягивает резервы, снова активно задействует авиацию. Но и наши войска укрепляют эшелонированную оборону, усиливаются дополнительными подразделениями, создают новые огневые позиции. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки", - сообщил Тарнавский.

На Запорожском направлении, по его словам, украинские воины отбили 8 атак противника в районе Роботино, где россияне пытаются проводить наступательные действия малыми штурмовыми группами, снова привлекая квадроциклы. За сутки 21 февраля были уничтожены и повреждены три российских квадроцикла.

"Общие потери врага составляют: в живой силе - 515 человек, в вооружении и военной технике - 46 единиц (не учитывая БПЛА). В частности, это 4 танка, 14 ББМ, 6 артсистем, 1 РСЗО, 1 ПТРК, 20 автомобилей. Нейтрализовано или сбито 328 БпЛА различных типов. Также Силы обороны Украины уничтожили 5 складов боеприпасов врага. Всего по операционной зоне ОСГВ "Таврия" агрессор нанес 37 авиаударов, совершил 42 боевых столкновения и 1270 артобстрелов, 90 раз применял дроны-камикадзе", - проинформировал командующий.

Ситуация на фронте - последние новости

Россияне продвинулись на фронте и захватили населенный пункт. По данным ISW, российские оккупанты захватили небольшой поселок Победа, который расположен к юго-западу от Донецка.

Украинская сторона пока не комментировала возможный захват населенного пункта.

Также УНИАН сообщал, что ВСУ порадовали значительными потерями России. Так, за прошедшие сутки, 21 февраля, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 1160 российских оккупантов на фронте. Таким образом, общие потери России в войне выросли до 407 240 человек.

Кроме того, было уничтожено значительное количество вражеской техники.

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