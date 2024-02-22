Как отмечается, дальше враг может попытаться продвигаться на одном из двух направлений.

Российские оккупанты захватили небольшое село Победа, которое расположено к юго-западу от Донецка.

Об этом сообщает ISW со ссылкой на геолокационные кадры от 21 февраля. На них видно, как россияне поднимают свой флаг над очередными "освобожденными" руинами. Украинская сторона пока не комментировала возможный захват населенного пункта.

Российские и некоторые украинские источники утверждали, что ВСУ отступили от Победы 20 февраля. В то же время собеседники из РФ заявляли, что 225-й гвардейский мотострелковый полк захватил населенный пункт после того, как вытеснил Силы обороны с их позиций в поселке.

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По словам российских милблогеров, украинские войска отошли на позиции на холмах к западу от Победы. Предполагается, что теперь захватчики могут пойти в направлении Константиновки или Георгиевки.

Аналитики пояснили, что захват поселка позволил оккупантам перерезать трассу O0532, которая идет от недавно захваченной Марьинки через Победу в сторону Константиновки. Если враг выберет это направление, то сможет продвигаться по дороге.

По мнению некоторых милблогеров из РФ, захват села позволит оккупационной армии продолжить наступление на Угледарском направлении и перехватить наземные линии связи ВСУ, которые ведут в город. Также утверждается, что россияне продвинулись на южную окраину Красногоровки, но ISW не нашел этому доказательств.

Информацию о захвате Победы подтверждает и эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке. Он изучил видеозаписи с места боев и сопоставил их с картой местности.

Война в Украине - последние новости

По мнению аналитиков, российские солдаты массово погибают из-за своих командиров, которые "опьянены победой", например, уходом ВСУ с позиций в Авдеевке. За последние дни на востоке Украины произошло несколько случаев массовой гибели российских солдат из-за ошибок командования.

Бывший глава Центрального разведывательного управления США Роберт Гейтс заявил, что Россия вышла из тупика на фронте та восстановила импульс наступления.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22 февраля общие потери России в войне выросли до 407 240 человек.

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