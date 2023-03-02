По словам вражеского солдата, активизация боевых действий будет в марте, когда украинские защитники и оккупанты пойдут в наступление.

Российский оккупант пожаловался, что ВСУ прорывают вражескую оборону на флангах возле Кременной с помощью мобильных групп. В этом же районе недавно был удар HIMARS по базе противника. Благодаря меткому попаданию удалось ликвидировать 9 рашистов.

Перехват разговора оккупанта с товарищем опубликовал пресс-центр Главного управления разведки МО Украины в официальном Telegram-канале. На аудиозаписи рашист заявил: "Я говорю, тоже пацаны тут поехали, сказали "за машинами", короче, там уазики-неуазики, короче, там база у нас есть в городе, в Кременной самой. Х*ли, остались переночевать — туда "Хаймарс" как у*бал, х*ли. 9 — "200-х", на*уй. Ну, и их, бл*, в натуре, они, бл*, в рубашке родились. У одного черепно-мозговая — "300-й", а второй, бл*, вообще, просто царапины. От дома одна стена, короче, осталась, прикинь. Вообще весь дом, говорит, расх*ярило".

Затем оккупант рассказал о ситуацию на своем направлении. По его словам, ВСУ регулярно штурмуют вражеские позиции на флангах. Они прорываются мобильными группами, чтобы якобы выйти к железной дороге.

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"Тут 3-ю роту поливали, бл*. Х*й знает, бл*, какими снарядами. Прорывы так, идут, бл*, то с левого, то с правого фланга — мобильными маленькими группами прорываются […]. У них, видишь, все на Кременную выйти [планы], короче. Кременная — потому что у нас идет это, нах*й, как тебе объяснить, бл*, там железная дорога для них", — продолжил оккупант.

Затем рашист заявил, мол, слышал от контрактников об активизации боевых действий в марте и на протяжении весны. По его словам, когда уровень влаги снизится и болота застынут, начнется наступление с обоих сторон. А после этого оккупант начал жаловаться на поставки тяжелой техники под Кременную.

"А тут же они вот, до этого, поставку делали под Кременную, короче, получается, тоже тяжелую технику — танки какие-то новые, короче, им дали", — рассказал рашист.

Ситуация под Кременной: актуальная информация

В середине февраля в Луганской ОВА сообщили, что в районе города российские оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ. Для этого применялась пехота и бронированная техника.

Ближе к концу зимы в районе Кременной и Белогоровки состоялся танковый штурм рашистов. Однако украинские защитники отбили атаку и сожгли вражескую технику.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что российские операции в районе Кременной и Сватово оказались неудачными. Оккупанты не сумели достичь значимых успехов.

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