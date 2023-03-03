Враг снова применяет "Терминаторы", отметил глава Луганской ОВА.

Российские оккупанты возле города Кременная Луганской области постоянно пытаются изменить свою тактику.

Противники, в частности, снова применяют боевые машины поддержки танков - "Терминаторы", рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала "Киев".

"Что касается Кременной - там враг постоянно пытается изменить тактику. То малыми группами идут, то идут большими такими - по три роты пехоты, то пехота вместе с тяжелой техникой. Сейчас они поняли, что, ну, как-то пехотой ничего не удается, пытаются техникой тяжелой проходить - это и танки, и снова бросили в бой "Терминаторы"...", - отметил чиновник.

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Враг оккупировал Кременную в апреле 2022 года. Сергей Гайдай сообщал, что возле города враг имел время все заминировать, и имел огромное количество техники и резервов, поэтому защитникам Украины очень тяжело дается каждый метр, но все равно они понемногу двигаются вперед.

В конце февраля глава Луганской ОВА поделился, что активные бои шли на Кременском и Сватовском направлениях и недалеко от Белогоровки.

Стоит отметить, что по данным украинской разведки, захватчики до конца марта будут пытаться захватить всю территорию Луганской и Донецкой областей.

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