Мужчина, который просто возвращался домой из магазина, выжил, но получил много травм.

В Херсонской области российские оккупанты терроризируют гражданских людей беспилотниками. В частности, там сбросили взрывчатку на мужчину.

Как сообщает Херсонская областная военная администрация в Telegram-канале, россияне атаковали с дрона жителя Берислава. "Утром 45-летний мужчина возвращался домой из магазина, когда российская армия сбросила на него взрывной предмет с беспилотника", - рассказали в ОВА.

Отмечается, что у пострадавшего мужчины диагностировали взрывную травму, ранение ноги и перелом руки. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Видео дня

Ситуация на Херсонщине

20 октября россияне утром нанесли удар по городу Берислав Херсонской области, в результате чего погибла мирная жительница.

23 ноября российская армия с помощью дрона убила пожилого жителя Берислава. В частности, около 11:30 оккупанты с беспилотника атаковали мужчину, когда он двигался по улице на велосипеде. 70-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

В целом российские оккупационные войска не прекращают терроризировать жителей Правобережья Херсонщины. Враг усилил интенсивность обстрелов в направлении больших скоплений людей и центра Херсона.

Вас также могут заинтересовать новости: