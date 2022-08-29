Российские оккупанты штурмом пытались продвинуться в направлении Марьинки, Первомайского и Невельского в Донецкой области, но получили отпор и отступили.
Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Отмечается, что на Авдеевском направлении огневому поражению подверглись районы Авдеевки, Опытного, Невельского, Первомайского, Новобахмутовки и Александрополя.
"Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении Марьинки, Первомайского и Невельского, получил отпор и отступил", - говорится в сообщении.
На Новопавловском направлении враг обстрелял позиции украинских войск из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня возле Павловки, Владимировки, Времевки, Новоселки и Шевченко. Оккупанты применили авиацию для нанесения удара неподалеку от Владимировки.
"Также оккупанты неудачно попытались наступать в направлении Павловки", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска продолжают попытки прорвать позиции Сил обороны в Харьковской области.