Враг также неудачно попытался наступать в направлении Павловки.

Российские оккупанты штурмом пытались продвинуться в направлении Марьинки, Первомайского и Невельского в Донецкой области, но получили отпор и отступили.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

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Отмечается, что на Авдеевском направлении огневому поражению подверглись районы Авдеевки, Опытного, Невельского, Первомайского, Новобахмутовки и Александрополя.

"Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении Марьинки, Первомайского и Невельского, получил отпор и отступил", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг обстрелял позиции украинских войск из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня возле Павловки, Владимировки, Времевки, Новоселки и Шевченко. Оккупанты применили авиацию для нанесения удара неподалеку от Владимировки.

"Также оккупанты неудачно попытались наступать в направлении Павловки", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска продолжают попытки прорвать позиции Сил обороны в Харьковской области.

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