Постарались воины 501-го отдельного батальона.

Бойцы 501-го отдельного батальона морской пехоты уничтожили танк Т-72 оккупантов из противотанкового ракетного комплекса украинского производства "Стугна-П".

О ликвидированной цели рассказал пресс-центр Командования морской пехоты на официальной странице на Facebook.

"Несмотря на Пасхальные праздники оккупанты продолжают порочить нашу землю. Поэтому для морских пехотинцев из 501-го отдельного батальона морской пехоты хватает работы, и они очень серьезно относятся к ней, а именно к "демилитаризации" российского рейха. В частности, очередной рашистский танк Т-72 был переведен в правильное состояние, а именно состояние металлолома. Хорошая работа от расчета ПТРК "Стугна-П" морпехов!", — сообщили в Командовании морской пехоты.

На видео, которое прикрепили к посту, можно увидеть, как российский танк показался из зарослей деревьев. Украинские защитники подождали врага и совершили залп. Полет ракеты длился примерно 30 секунд, а значит танк стоял на дистанции несколько километров.

Напомним, ранее похожим "уловом" отличились бойцы 128 бригады. Они сумели уничтожить танк Т-72 оккупантов выстрелом из миномета. Снаряд попал прямо в боекомплект, после чего техника взорвалась, а экипаж погиб на месте.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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