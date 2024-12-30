Если россияне не смогут привлечь существенные силы, украинские военные будут находиться в области столько, сколько потребуется.

Задача украинских военных в Курской области заключается не в удержании российской территории. Поэтому если ситуация станет опасной, Силы обороны могут оттуда вывести, заявил военный аналитик, майор запаса Алексей Гетьман.

"Будет ли приказ Зеленского на вывод войск из Курской области? Вполне возможно. Верховным главнокомандующим, когда ситуация станет опасной – а ему это докладывают на Ставке постоянно – будет дана команда выйти из Курщины. Потому что задача – не держать там территории, а заставить врага держать там большое количество собственных войск. Вышли из Курщины – зайдем на Брянщину, вопросов нет", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

Гетьман подчеркнул, что отход – это не поражение. Это действия, направленные на сохранение сил и средств, прежде всего – жизней украинских военнослужащих.

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По его словам, если россияне не смогут привлечь существенные силы, украинские военные будут находиться на территории Курской области столько, сколько потребуется.

Бои в Курской области РФ

В августе 2024 года Силы обороны Украины вошли на территорию Курской области РФ, взяв под контроль сотни квадратных километров вражеской территории. В частности, речь шла о городе Суджа.

Россия перебросила туда немалые силы, а теперь использует для возвращения своих территорий и контингент из Северной Кореи.

Войска КНДР уже понесли там большие потери. По данным Соединенных Штатов Америки, только за последнюю неделю на Курщине погибли или получили ранения 1000 бойцов из Северной Кореи.

Некоторые территории врагу удалось вернуть. Издание Bloomberg прогнозирует, что Украина может потерять контроль над частью Курщины уже к весне. Правда, для этого действия россиян должны стать более осмысленными.

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