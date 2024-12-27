Правда, для этого действия россиян должны стать более осмысленными.

Если российские усилия в Курской области станут более осмысленными, уже к весне они смогут вытеснить ВСУ с российской территории. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американских официальных лиц.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины уже сталкиваются с нехваткой живой силы и неопределенностью относительно будущих поставок оружия от США и других союзников. Между тем в Курской области украинским войскам противостоят не только россияне, но также и солдаты КНДР, которых в России совокупно примерно 12 тысяч.

Представители США, которые говорили на условиях анонимности, выразили мнение, что "при условии более целенаправленных усилий Москвы", которые она может приложить в январе, украинские войска "смогут удерживать эту территорию только до весны, прежде чем они будут вынуждены отступить".

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Если российские войска начнут эффективное контрнаступление на Курщине, они, вероятно, будут нацелены на ключевые дороги и населенные пункты, чтобы заставить украинцев отступить, и могут прислать дополнительные северокорейские войска, сказал один из американских чиновников. Северная Корея может предоставить еще около 8000 солдат для поддержки усилий России до весны, сказал чиновник, но предупредил, что эта оценка имеет "низкую достоверность".

Bloomberg напоминает, что ранее украинские официальные лица выражали надежду использовать Курскую область как разменную монету на мирных переговорах.

"Поскольку Россия сейчас преобладает на поле боя, у нее может быть стимул остановить переговоры, поскольку она стремится отобрать у Украины как можно больше территории до того, как переговоры и возможное перемирие заморозят линию фронта", - добавляют авторы публикации.

Впрочем один из американских чиновников, который говорил с журналистами, высказал другое мнение. Он предположил, что вторжение ВСУ в Курскую область заключалось не в том, чтобы удержать ее до переговоров, а скорее в том, чтобы нанести россиянам шок и уничтожить как можно больше российских сил. Таким образом, даже в случае отступления ВСУ на собственную территорию Курскую операцию все еще можно было бы рассматривать как тактический успех.

По словам аналитика Джорджа Барроса из американского Института изучения войны, и так "всегда было понятно", что Россия может вернуть Курскую область. Но, по его мнению, украинское вторжение в регион показало, что международная граница России не полностью защищена.

"Наступая на Курск, украинцы продемонстрировали, что война не безнадежно зашла в тупик, а действительно является достаточно динамичной", - сказал Баррос, добавив, что Киев показал союзникам, что его все еще стоит поддерживать для дальнейшего размывания военных и экономических ресурсов России.

Бои на Курщине: последние новости

Как писал УНИАН, в Курской области РФ Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту управления 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в городе Льгов. Враг понес потери среди офицерского состава. Российские власти взамен заявили, что пункт управления морпехов - это гражданская инфраструктура.

Также мы рассказывали, что на днях в плен к Силам обороны впервые попал солдат северо-корейской армии. Но из-за тяжелых ранений он почти сразу умер.

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