Военное руководство рассматривает их как расходный материал.

Войска Северной Кореи несут массовые потери в боях с украинскими бойцами, которые ведутся на территории Курской области.

Об этом во время брифинга сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Reuters. По данным Соединенных Штатов Америки, только за последнюю неделю на Курщине погибли или получили ранения 1000 бойцов КНДР:

"Очевидно, что российские и северокорейские военные лидеры рассматривают эти войска как расходный материал и отдают им приказы о безнадежных атаках на украинскую оборону".

Потери КНДР в войне

Как сообщал УНИАН, в середине декабря в американском Министерстве обороны сообщили о первом бое между северокорейскими и украинскими войсками. По их данным, несколько десятков бойцов КНДР были убиты или ранены.

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На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что общие потери иностранных войск в Курской области могут превышать 3 тысячи солдат.

Также известно, что ВСУ взяли в плен нескольких солдат КНДР, однако вскоре они погибли в результате полученных ранений.

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