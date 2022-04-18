Женщина заявила, что ее сын пропал без вести, хотя российское командование уверяет, что эвакуировало экипаж крейсера.

Русские матери бьют тревогу из-за исчезновения своих сыновей, служивших на уничтоженном ракетном крейсере "Москва". На борту флагмана Черноморского флота РФ находилось более 500 человек. Вместе с ним на дно пошел, вероятно, молодой срочник Марк Тарасов.

Россиянина активно ищут родственники, сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан в Telegram-канале.

"Мой сын, Тарасов Марк, пропал без вести на крейсере "Москва", – написала во "ВКонтакте" мать военнослужащего Ульяна Тарасова.

Это противоречит официальной позиции Минобороны страны-агрессора. Россияне заявляют, что якобы эвакуировали экипаж флагмана. В то же время они подтверждают, что "на дно моря пошел" командир судна – капитан первого ранга Антон Куприн.

Потом пропагандисты опубликовали ролик с построением якобы экипажа затонувшего крейсера. На кадрах появился погибший командир, смерть которого подтвердили в Минобороны РФ.

Волонтеры InformNapalm сообщили, что парень родом из Санкт-Петербурга. Его призвали на военную службу в середине декабря. В частности, 15 декабря 2021-го он опубликовал в соцсетях фотографию с родителями и написал: "Увидимся через год".

Штефан отметил, что еще на днях мать срочника публиковала сообщения с унижением украинцев, а сейчас ищет пропавшего сына.

"Ой, срочник. Ой, памагите найти сына! Он дал приказ – переквалифицироваться всем на водолазов. На днях сотнями водолазам значки дадут – жди. Слава Нации Украины! Смерть врагам!", - написал офицер ВСУ.

Ракетный крейсер "Москва" пошел ко дну: что известно

13 апреля в акватории Черного моря у российский ракетный крейсер "Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

Справка УНИАН. "Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построенный в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получившем название "Слава", позже был переименован в "Москва".

24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.

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