РФ будет продолжать информационные атаки против Украины для дискредитации Сил обороны среди общества.

Российские войска попытаются использовать окно возможностей, пока Киев не получил помощь от США в полном объеме. Поэтому Украину ждет сложный май, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Они будут пользоваться этим последним окном возможностей российские войска будут максимально пользоваться, чтобы продвинуться как можно глубже на территорию Украины, захватить больше территорий. Ведь потом преимущество РФ будет нивелировано. Это будет не просто активизация наступательных действий РФ, а катализация в местах, которые для РФ крайне важны. Это, например, Часов Яр, Очеретино, Лимано-Купянская ось", - пояснил эксперт в эфире телемарафона.

Кроме того, по мнению экспертов, РФ будет продолжать информационные атаки против Украины для дискредитации Сил обороны среди общества.

Видео дня

"Будут использовать различные нарративы - от того, что помощь от США не поможет нам вообще, поэтому надо начинать мирные переговоры и заканчивая психологическими операциями по дискредитации мобилизации, военных, представителей ТЦК в социальных сетях", - отметил эксперт.

По словам Коваленко, в течение последнего месяца Россия проводила масштабные перегруппировки своих войск, готовя их к новым штурмам украинских территорий.

"Особенно в группе войск "Запад", которая угрожает Купянску, там была масштабная перегруппировка подразделений. Такая же ситуация и в группе войск "Юг" - это район Бахмута и Авдеевки. Вернулись подразделения 41-й общевойсковой армии в районе Авдеевки к активным боевым действиям, их ввели после восстановления боеспособности", - сказал эксперт.

Коваленко также объяснил, почему речь идет об активизации российских войск именно в середине мая: "После инаугурации Путина, будет происходить процесс мобилизации. Сейчас Россия полностью не может себя удовлетворить мобилизацией 30 тысяч человек в месяц. Ей надо увеличивать этот показатель. А что такое мобилизация в РФ? Это никаких 2-3 месяца базовой подготовки. Две недели у них достаточно, чтобы отправить мобилизованного в зону боевых действий. Итак, через две-три недели после инаугурации Путина, мы можем увидеть первых мобилизованных РФ на фронте".

Украину ждет сложный май: что известно

Как сообщал УНИАН, руководитель Генерального управления разведки Кирилл Буданов в интервью ВВС заявил, что с середины мая Украину ждет достаточно тяжелая ситуация, в том числе и на фронте.

По словам военного эксперта Александра Мусиенко, Россия сейчас активизирует наступательные действия на Харьковщине и востоке.

Вас также могут заинтересовать новости: