Эксперт анонсировал "неприятный сюрприз" для оккупантов.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона прокомментировал слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о сложной ситуации для Украины в мае.

"Сейчас враг действительно активизирует свое наступление из Белгородской области на Харьковщину и на востоке. И нам нужно будет пройти этот период, пока США нам поставляют оружие. Они действительно активизируются несколько раньше, ведь понимают, что Украина получит поддержку. Поэтому будет непростая ситуация на фронте. Но в конце концов, я считаю, из-за помощи США и западных партнеров врага будет ждать ловушка. И будет очень неприятный сюрприз", - отметил эксперт.

Ситуация на фронте остается крайне сложной

Накануне, руководитель Генерального управления разведки Кирилл Буданов в интервью ВВС заявил, что с середины мая Украину ждет достаточно тяжелая ситуация, в том числе и на фронте.

Видео дня

По мнению аналитиков из Института изучения войны, Украина действительно может потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели, ожидая помощи по безопасности США, которая позволит Украине стабилизировать фронт.

Зато Bloomberg считают, что помощь США даст Украине передышку, но не переломит ход войны. Ведь долговременное блокирование этой помощи сильно истощили силы Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: