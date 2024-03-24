Он возглавит одно из соединений и одно из направлений фронта.

Генерал-майор Виктор Николюк заявил, что слагает с себя полномочия командующего Командования подготовки Сухопутных войск ВСУ.

Об этом он написал в Facebook, отметив, что нынешнее время требует от каждого украинца, особенно, военного, прилагать максимум и больше усилий для победы над российским врагом.

"И все это планирую сделать, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта. Слагаю с себя полномочия командующего Командования подготовки Сухопутных войск ВСУ и желаю своему преемнику продолжать наращивать тот потенциал, который мы совместно наработали за год", - сообщил Николюк.

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Он добавил, что благодарен всем за плодотворное сотрудничество и уверен в его продолжении в новых условиях.

Заявления Николюка о ВСУ

В конце января Николюк высказал мнение, что в украинской армии уже практически нет ничего советского. Он отметил, что после распада СССР выросли уже несколько поколений.

Николюк говорит, что раньше в армии была "дедовщина", однако теперь ее нет. В случае, если командир унижает подчиненных, об этом нельзя молчать.

Николюк известен непосредственным участием в боях во время обороны Чернигова и Черниговской области. В октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных. До назначения командующего Командования подготовки Сухопутных войск в марте 2023 года, с октября 2021 года по март 2023 года был командующим ОК "Север".

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