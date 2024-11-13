По словам военного, украинское общество должно достичь еще большего уровня единства, чем это было в начале полномасштабного вторжения.

Для российских оккупантов важно оккупировать Харьковскую область, в том числе и те места, которые граничат с Луганской областью, ведь они хотят иметь максимально большую "буферную зону". Об этом заявил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко в интервью 24 каналу.

"Поэтому противник движется в определенном направлении. Для них принципиальной задачей было завладеть левобережной Купянщиной. Это дает предпосылки для выхода на правый берег и дальнейшей оккупации. Однако противнику уже не удалось выполнить эту задачу. Сроки смещены. Они будут пытаться сделать это до Нового года", - подчеркнул военный.

Федоренко считает, если Силы обороны будут стабильно обеспечены, то шансы у врага на это маловероятны.

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Также он рассказал, что сейчас на фронте фиксируются несоизмеримые потери противника к тем результатам, которые он получил. По его словам, информационные кампании внутри РФ также хорошо отлажены.

"Оккупант мог бы сдаться в плен, но он этого не делает. Он пускает себе пулю в лоб, но не идет в плен или не возвращается к своим. Поэтому ситуация сложная. Почему я об этом рассказываю? Чтобы украинцы понимали - враг будет давить и будет переть. Ближайшие месяцы объективно будут сложными", - подчеркнул командир.

Воин отметил, что россияне будут пытаться получить максимальный результат на фронте до стабилизации политической ситуации у наших стратегических партнеров, поэтому украинцы должны максимально быть готовыми к сопротивлению.

"Для этого нужно не поддаваться раздорам внутри нашего государства. Россия также хочет на это повлиять. Поэтому по мере возможностей нужно обязательно поддерживать Силы обороны. Должны быть крепче, нужно достичь еще большего уровня единства. Даже большего, чем тот, который был в начале полномасштабной войны. Только так сможем выстоять и дать возможность нашим дипломатам договориться о дополнительных пакетах поддержки для Украины, о санкциях и отдельных номенклатурах вооружения, в том числе и о дальнобойном для ударов по России", - заверил Федоренко.

Он также отметил, что дроны, которые были направлены по военным объектам в сторону Москвы, значительно влияют на эмоциональное состояние тех, кто принимает решения в Кремле. Военный добавил:

"Москва до недавнего времени находилась в зоне безопасности. Теперь все совсем по-другому. Это влияет на тех, кто принимал решение о начале войны. Итак, наращиваем способности и держим строй. Я верю, что нам удастся выстоять, сохранить украинскую государственность, сохранить национальную идентичность и единство".

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты пытались прорвать украинскую оборону вблизи Купянска. Россияне применяли танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77.

Также разведка Южной Кореи сообщила, что войска КНДР уже ведут боевые действия против Украины, в частности в Курской области РФ.

"Северокорейские солдаты, отправленные в Россию, переместились в Курскую область в течение последних двух недель, и их развертывание на полях сражений завершено", - добавили в разведке.

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