Военные чиновники, солдаты и аналитики рассматривают следующие несколько месяцев как критический этап войны.

Украина ожидает усиления российского наступления в ближайшие недели, и военные чиновники, солдаты и аналитики рассматривают следующие несколько месяцев как критический этап войны. Как пишет Financial Times, в последние месяцы Москва усилила атаки, и украинские чиновники признали, что их оборона "рушится".

"Киев ожидает, что наступление будет набирать обороты, и представитель украинской армии сообщил Financial Times, что на восточный фронт направляется больше медицинского персонала в преддверии тяжелых боев в ближайшие дни и недели, "особенно на юге и востоке", - говорится в статье.

Командир артиллерийского подразделения под Курахово, где бои идут наиболее интенсивно, сообщил FT в понедельник, что российские войска "атакуют с трех сторон". Он заявил, что его подразделение готово отступить, "но у нас пока нет приказа сверху".

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При этом, по оценкам военного аналитического центра CDS, к декабрю "линия фронта, вероятно, сместится на 30-35 км к западу от ее нынешнего положения".

Украине не хватает людей

По словам командиров и аналитиков, самой большой проблемой для Украины остается нехватка личного состава, особенно пехоты.

"Средний возраст в различных бригадах уже превышает 40 лет, и, похоже, на фронт прибывает недостаточно подкреплений", - говорит Франц-Стефан Гади, военный аналитик и научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне.

Украина планирует призвать еще 160 000 военнослужащих в период с ноября по февраль, что, по мнению СНБО, позволит пополнить военные подразделения примерно на 85 процентов от необходимого. Однако военные эксперты и украинские чиновники скептически оценивают возможность достижения этой цели, заявив, что более реалистично ожидать призыва до 100 000 человек.

"По их словам, это заполнит примерно половину нехватки личного состава, что все равно будет улучшением, поскольку некоторые подразделения в настоящее время укомплектованы примерно на треть от необходимого", - пишет FT.

В то же время несколько украинских командиров и солдат заявили, что усилиям по привлечению в армию большего числа мужчин мешает бессрочная военная служба.

"Многие ребята сейчас воспринимают мобилизацию как смертный приговор", - говорит один из военнослужащих, который пришел в армию весной 2022 года и с тех пор не делал перерывов.

При этом, как заявили изданию два командира подразделений на восточном фронте, им приходится направлять в пехоту квалифицированный персонал, включая медиков.

"Война иногда требует таких вещей", - сказал один из командиров. "Я уже отправлял своих поваров в окопы".

Оккупанты активизировались на юге

В Силах обороны юга сообщили, что оккупационные войска Российской Федерации активизировались на Ореховском, Времовском и Гуляйпольском направлениях. Захватчики отправляют на передовые позиции свои штурмовые группы.

А издание Economist писало, что Россия готовит штурм Запорожья.

Как сообщил начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады Рубеж Даниил Борисенко, в Донецкой области Россия также готовит массированный штурм украинских позиций, враг накапливает живую силу и технику на дальних подступах.

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