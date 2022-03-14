Председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба рассказал о самых опасных направлениях на Киевщине.
Об этом он сообщил в Telegram.
"Наиболее опасные направления: Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Макаров, север Вышгородского района", - отметил Кулеба.
По его словам, продолжаются бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных громад Броварского района.
"Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическая инфраструктура. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами", - рассказал председатель ОГА.
Он напомнил, что сегодня продолжается эвакуация населения через гуманитарные коридоры.
родолжается эвакуация населения через гуманитарные коридоры.