Продолжаются бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных громад Броварского района.

Председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба рассказал о самых опасных направлениях на Киевщине.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Наиболее опасные направления: Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Макаров, север Вышгородского района", - отметил Кулеба.

По его словам, продолжаются бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных громад Броварского района.

"Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическая инфраструктура. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами", - рассказал председатель ОГА.

Он напомнил, что сегодня продолжается эвакуация населения через гуманитарные коридоры.

родолжается эвакуация населения через гуманитарные коридоры.

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