Заявление на освобождение для дальнейшей защиты Украины на фронте может подать не каждый украинский заключенный.

К рядам Сил обороны Украины присоединились уже около 6800 заключенных, которые отбывали наказание в учреждениях по всей стране. Они участвуют в боях, в частности, и в Курской области РФ.

Среди тысяч осужденных, которые стали на защиту Украины и 28-летний Валерий. Как пишет Sky News, мужчина сидел в камере с семью другими заключенными. Он оказался в тюрьме из-за того, что случайно убил своего друга в автокатастрофе. На вопрос о том, почему решил присоединиться к армии, Валерий ответил, что его мотивацией "было главным образом защитить Украину, мою семью и моих близких...".

"Ощущение, когда ты выходишь из тюрьмы и понимаешь, что ты снова свободен, невозможно передать словами. Свобода – это, в конце концов, свобода. Там [в тюрьме] было очень тяжело, а когда я вышел сюда, все было по-новому, все было прекрасно. Я почувствовал, что родился заново", – рассказал мужчина.

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Журналисты Sky News встретились с группой людей, осужденных за ряд преступлений – от краж до бандитизма – которые воюют в Курской области. Они входят в состав бригады регулярных вооруженных сил, однако их подразделение под названием "Шквал" действует отдельно от других. В рядах "Шквала" воюют около 100 заключенных.

Валерий, позывной которого "Хакер", и трое других недавно освобожденных заключенных учатся управлять беспилотниками. Журналисты отмечают, что ему "повезло, ведь большинство освобожденных преступников попадают сразу в пехоту той бригады, к которой они присоединяются".

"Это одна из самых опасных работ на поле боя, когда солдатам приказывают штурмовать вражеские позиции или ставят их на передний край оборонительных линий. Однако в 129-й бригаде заключенные, которые имеют потенциал, также имеют возможность получить другие навыки, например, как управлять ударными и разведывательными беспилотниками", – говорится в материале.

Так произошло и в случае 33-летнего Евгения, который тоже пошел на войну из тюрьмы. Он начал учиться управлять беспилотниками:

"Я помогаю Украине, и это мой долг. Я мог бы просто сидеть без дела в тюрьме, но здесь я могу быть более полезным".

Подразделением заключенных в этой бригаде командует не заключенный, а бизнесмен и бывший баскетболист, который воюет с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. 55-летний Анатолий говорит, что приток преступников является долгожданным ресурсом для уменьшения давления на фронте.

"Эти ребята сейчас дают таким, как мы – ну, не нам, потому что мы неутомимы, а другим солдатам, например, стрелкам, возможность отдохнуть, перевести дух и сменить обстановку", – пояснил он.

По его словам, многие заключенные хотят присоединиться к его команде, и он прогнозирует, что к концу февраля у него будет достаточно людей, чтобы сформировать батальон из 500 человек. Анатолий рассказал, что его бойцы были одними из тех, кто участвовал в операции Сил обороны в Курской области с начала августа. За это время он потерял 17 солдат, еще 30 получили ранения.

Командир высоко оценил героизм своих бойцов, несмотря на то, что они имели судимости. Особенно Анатолий выделил одного 19-летнего парня. Он воспитывался в детском доме, имел проблемы с законом и оказался в тюрьме.

Отмечается, что заявление на освобождение для дальнейшей защиты Украины на фронте может подать не каждый украинский заключенный. Такого права нет у осужденных за самые тяжкие преступления – в частности, убийство двух или более лиц, сексуальные преступления и государственную измену.

Все добровольцы также должны пройти медицинский осмотр и получить разрешение суда на освобождение. Те, кто такое разрешение получил, подписывают контракт, соглашаясь воевать без выходных в течение года и служить до конца войны. После они сразу же получат право на условно-досрочное освобождение.

Заключенные на войне

По состоянию на июль 2024 года сообщалось о том, что на защиту Украины стали уже около 4 тысяч заключенных. Такие данные тогда привел секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

The Telegraph писало, что некоторые заключенные становились в ряды ВСУ не ради амнистии. Издание рассказало о мужчине по имени Александр, который отбывал наказание за ограбление – он потерял многих членов семьи в Мариуполе, который разбомбили россияне. Мужчина говорит, что пошел на фронт по двум причинам: хочет отомстить россиянам, которые убили нескольких членов его семьи, а также после почти половины своей жизни за решеткой – изменить свой путь.

Свою историю рассказал и 46-летний военный с позывным "Змей", который имеет судимости и провел несколько лет в тюрьме. Мужчина отметил, что хотел мобилизоваться еще со времен АТО, а когда президент подписал указ, то пошел оформлять документы в армию одним из первых.

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