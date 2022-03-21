Руководитель Офиса президента Ермак призвал проверять информацию, быть бдительными с анализом публикаций и не спешить с выводами.

Россия использует информационно-психологические операции с целью внутреннего раскола украинского общества.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

"В последнее время в соцсетях, чатах населенных пунктов появляется огромное количество дезинформационных публикаций и фейковых вбросов, которые разгоняются российскими ботами и "полезными идиотами" в Украине. Это свидетельствует об использовании россиянами информационно-психологических операций с целью внутреннего раскола украинского общества", - отметил он.

Ермак пояснил, что для внутренних конфликтов используются темы распрей вокруг вопросов вступления в НАТО и "неправильных действий" армии, а также идеи вокруг религиозного конфликта из-за наличия в Украине "русской церкви", призывы к погромам.

"Что с этим делать? Проверяйте информацию, будьте бдительны с анализом публикаций и не спешите с выводами. Поддерживайте наших воинов и Украину, потому что сегодня мы все ведем войну за выживание. Это - отечественная война", - призвал руководитель ОП.

Кроме того, он напомнил, что Служба безопасности Украины работает.

"И нужно не мешать им выполнять свою работу в отношении провокаторов. Любой раскол выгоден исключительно нашим врагам. Потому что они не могут одержать победу, пока мы едины", - резюмировал Ермак.

Как сообщал УНИАН, Россия в пропагандистских СМИ распространяет фейки о якобы захвате части Украины.