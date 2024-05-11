Двое российских оккупантов выдали себя за гражданских жителей, чтобы контролировать ситуацию в захваченном поселке.

Украинский пограничник рассказал историю спасения девушки, которая пыталась выехать во время оккупации Харьковщины на свободную территорию. Дмитрий рассказал, что в то время был волонтером и поехал с женой на одну из "передач", где оказывали помощь местным жителям. Там двое российских военных, которые были переодеты в гражданскую одежду, пытались не выпускать людей из оккупированного поселка. Такой рассказ опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В ГПСУ отметили, что девушку фактически удалось спасти из рук российских захватчиков.

"И была ситуация, что носили все коробки, пакеты, кто на тачках... Жена пошла на ту сторону и вернулась с девушкой, которая выезжала. Та была с сумками", - отметил пограничник.

Когда Дмитрий спросил у жены, кто это, она ответила, что девушка выезжала из оккупации и она ее забрала оттуда.

"Когда жена моя туда пошла, она стояла, эта девушка, с двумя парнями", - вспомнил мужчина.

Как выяснилось, этими парнями оказались двое российских оккупантов, которые следили, чтобы никто не покидал захваченный населенный пункт.

"Со всеми попрощались, сели в автомобиль и начинаем ехать. Уже выехали из Печенег, и видим, девушка эта (она сзади сидела одна, я за рулем, женщина рядом) заплакала. Я говорю, чего вы плачете? Она говорит: "Да вы знаете, что вы меня спасли? Эти два парня, это два оккупанта, которые переоделись просто в гражданскую одежду. Они сказали, что тебя никто никуда не пустит, что ты никуда не поедешь. А ваша жена пришла, меня у них почти как украла", - добавил пограничник.

Истории спасения украинцев во время войны

Недавно журналисты рассказали об истории бойца, который после тяжелого ранения вернулся к работе и освоил новую специальность на железной дороге.

Как стало известно, в июле 2022 года Дмитрий вместе с побратимами наткнулся на секретный наблюдательный пункт врага, после чего оккупанты начали их обстреливать. Он получил тяжелое ранение и попал в плен. Родным сообщили, что мужчина пропал без вести, однако семья до последнего надеялась на чудо.

Также во время удара в Донецкой области удалось спастись парню, которого зажало плитами с двух верхних этажей. В течение трех часов он находился под завалами. Когда его достали, то он перестал чувствовать все тело. Однако сейчас юноша уже начинает сам ходить.

Вас также могут заинтересовать новости: