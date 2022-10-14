С приближением зимы поддержание боевого духа военных становится вызовом для обеих сторон.

С приближением холодов война между Украиной и Россией быстро перерастает в войну на моральное истощение, поскольку военные с обеих сторон устали психологически и физически, а некоторые украинские подразделения находятся на передовой с самого начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишет The Washington Post.

Несколько месяцев назад, когда украинская армия пыталась прорвать линии обороны РФ в Херсонской области, бойцы 60-й отдельной пехотной бригады сумели завладеть российской рацией Motorola, чтобы послушать вражеские переговоры. По словам украинских защитников, они смеялись с позывных россиян, когда прослушивали переговоры оккупантов. Один из российских захватчиков называл себя "Майданом".

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Впрочем удивление у украинских бойцов вызвали и постоянные жалобы врага. Так, один из российских солдат как-то рассказал, что его не кормили в течение всего дня. На День независимости Украины 24 августа по захваченной рации было слышно, как россиянин рассказывал о том, что это была годовщина, "когда их всех надули".

"Они деморализованы. Это понятно по тону их голосов и тому, что они говорят", – приводит WP слова 24-летнего украинского бойца 60-й отдельной пехотной бригады с позывным "Порох".

Однако, как отмечают в издании, украинские солдаты тоже устали физически и морально, несмотря на высокую мотивацию защищать свою страну от российских оккупантов. Некоторые подразделения непрерывно участвуют в боях с самого начала российского вторжения 24 февраля.

В то же время командиры опасаются, что продуктивность войск ухудшится, если менее опытные силы придут на замену. С приближением зимы поддерживать боевой дух бойцов становится вызовом для обеих сторон. Поэтому противостояние между Украиной и Россией быстро перерастает в войну на моральное истощение.

Как пишет The Washington Post, разница между нынешней войной и тем, что происходило на Донбассе в течение предыдущих 8 лет, заключается в том, что солдаты могли брать отпуска и покидать фронт. Ротации происходили регулярно, а в контрактах бойцов была указана дата окончания службы.

"Если человек знает, что ему надо отслужить 9, 12 или 16 месяцев, он может подготовиться физически и психологически. Сейчас мы не знаем, когда вернемся домой. Некоторые люди были мобилизованы и никогда вообще не служили. Они не были готовы к таким боям", – поделился 32-летний лейтенант с позывным "Историк".

Несмотря на это, украинские военные уверены, что психологическая война играет в их пользу.

Война в Украине: что изменится с наступлением холодов

Военный эксперт Петр Черник считает, что если зимой температура воздуха позволит почве промерзнуть, можно ожидать довольно активной фазы войны в Украине. Однако если зима будет теплой, то конечная фаза боевых действий начнется, как только почва снова станет пригодной для передвижения тяжелой техники не только по дорогам, но и по полям.

В то же время аналитик Defense Express Сергей Згурец выразил уверенность в том, что Россия не в состоянии обеспечить свою армию всем необходимым для ведения войны в зимний период времени.

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