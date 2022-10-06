На этот раз "генерал зима" может быть уже не на стороне рашистов.

Россия не в состоянии обеспечить свою армию всем необходимым для ведения войны в зимний период времени.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал аналитик Defense Express Сергей Згурец.

"В России сейчас не существует хорошей логистики в армии. Несколько дней назад появилась информация о том, что они не могут разобраться, где делись 1,5 млн комплектов военной формы. Российские же военные пытаются прибегать к крайностям. К примеру, они обшивают каски времен II мировой войны красивой камуфляжной тканью. Однако такие каски никак не защищают солдата в бою", - говорит Згурец.

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По мнению эксперта, в украинской армии совсем другая ситуация.

"Портянки и каски времен II мировой войны подтверждают неспособность России обеспечить свои войска первым необходимым. Зато США и НАТО взяли на себя обязательство обеспечить Вооруженные силы Украины зимней формой. Это обеспечение не менее важно, чем боеприпасы. Россияне не готовы к зиме. Они не готовы вести боевые действия зимой. Поэтому в этот раз "генерал зима" может быть уже не на стороне российской армии", - добавил аналитик.

Форма для ВСУ: что известно

В НАТО ранее сообщали, что ряд стран-членов Альянса обязались поставить Украине зимнюю форму для военных. В целом речь шла о том, что они готовы обеспечить около 50% от запроса Украины.

Бельгия в конце августа выделила 8 миллионов евро на помощь Вооруженным силам Украины. Эти деньги в частности направят на закупку зимней одежды для военных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Министром иностранных дел Королевства Дания Кофодом. По итогам встречи глава МИД заявил, что Дания передаст для ВСУ зимнюю форму и одежду.