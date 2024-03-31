Больше всего атак захватчиков было зафиксировано на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

Так, за прошедшие сутки произошло 85 боевых столкновений. В частности, на Лиманском направлении нашими воинами отражено 6 атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

Также, как проинформировали в Генштабе, на Бахмутском направлении нашими воинами отражено 7 атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Ивановское, Клещеевка Донецкой области.

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"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское, Невельское, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где враг 36 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Ореховском направлении оккупанты совершили 5 атак на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Херсонском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших войск на левобережье Днепра.

В то же время за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 зенитно-ракетным комплексам и 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 радиолокационным станциям, 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 4 средствам противовоздушной обороны и 1 артиллерийскому средству врага.

В Генштабе также сообщили, что за прошедшие сутки враг нанес 17 ракетных и 83 авиационных удара, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В конце прошлых суток российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 11 БпЛА типа "Shahed", при этом Силами ППО 9 БпЛА были уничтожены. А уже на утро текущих суток враг задействовал для удара крылатые ракеты различных типов. Данные по последней атаке уточняются.

Потери РФ в Украине

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки Силы обороны Украины обезвредили на фронте за сутки 650 российских оккупантов. Таким образом, по состоянию на утро 31 марта Россия потеряла на войне 442 170 военных.

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили много вражеской техники на поле боя. В частности, за прошедшие сутки уничтожено 15 вражеских танков, 20 боевых бронированных машин, 44 артсистемы, семь средств ПВО, 30 БпЛА оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты.

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