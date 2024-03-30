Россия пытается прорваться на двух направлениях, говорит Мусиенко.

Россия пытается прорваться на двух направлениях фронта в Украине. Сейчас есть угроза для Угледара (Донецкая область), ситуация непростая.

Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона. Он прокомментировал, какими силами ВСУ далась стабилизация на фронте. В некоторых ситуациях нашей армии пришлось отойти с позиций, признал аналитик.

"Есть позиции, которые вообще невозможно было удерживать уже. Если мы берем Авдеевское направление, этого невозможно было реализовать, потому что у врага преобладающие высоты и держаться там было сложно. Поэтому отошли несколько дальше и сейчас продвижение российских войск удается приостанавливать", - отметил эксперт.

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В то же время Россия продолжает наступательные действия.

"На некоторых направлениях у врага есть тактические успехи. Это действительно так, мы видим это на Бахмутском направлении, где пытаются выйти на Часов Яр, пытаются они прорваться и на Лиманском направлении, но их там сдерживают довольно мощно", - отметил эксперт.

Мусиенко утверждает, что есть еще одна угроза, о которой меньше говорят - Угледар.

"Там противник пытается развить движение в направлении Курахово. Но может случиться так, что они захотят с северного фланга атаковать и там пробовать зажимать наши позиции. Потому что Угледар так расположен, что с юга оккупированные территории, с востока также, а теперь они пытаются еще с севера обходить через Курахово", - добавил он

Мусиенко оценил, что несмотря на превосходящие силы врага, на фронте замедлился темп наступления россиян, у них нет какого-то прорыва. Время, которое выигрывает ВСУ, армия скоординировала на дооборудование оборонительных позиций. Этот вопрос крайне важен, поэтому иногда работы ведутся под огнем противника, уточнил аналитик.

Также он говорит, что сейчас количество ударов вражескими КАБами несколько уменьшилось, хотя в последнее время обильных сообщений о ликвидации самолетов РФ мы также не видим.

"Это подсказка такая тем, кто очень часто любит говорить, что все ПВО в Киеве и прикрывает только столицу. На самом деле, это не так. Средства ПВО прикрывают и всю линию фронта, которая у нас есть", - подчеркнул эксперт.

Мусиенко отмечает, что Украина начала получать поддержку снарядами. Именно поэтому, как он считает, Россия начала активнее рассказывать истории о наступлении на Харьков.

"Почему, когда Украина получает где-то усиление, подкрепление, то Россия включает пропаганду о том, что пойдет на Харьков, начинают обстреливать Сумщину? То есть они смещают фокус внимания. Для России критически важно сейчас сорвать ротации, которые могут происходить, чтобы все наши силы были дислоцированы на северо-востоке", - добавил он.

Аналитик отмечает, что враг действует по советским учебникам. Они говорят РФ: поскольку успех был именно на Авдеевском направлении, его надо развивать, а отсюда появляется и нацеленность на Часов Яр и Константиновку, акцентирует Мусиенко.

Текущая ситуация на фронте - о чем говорит Генштаб

По состоянию на 30 марта в Генштабе отмечают, что ситуация на фронте остается сложной, но особенно "горячо" на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение 29 марта произошло 72 боевых столкновения. Так, на Лиманском направлении воины сдержали 16 атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Авдеевском направлении отражено 20 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Невельское, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка и Водяное Донецкой области, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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