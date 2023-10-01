По словам эксперта, перспективы российского наступления невелики.

Российские оккупационные войска пока не готовы к тому, чтобы начать новую наступательную кампанию. Им сейчас более-менее хватает сил и техники для обороны, а для наступления этих ресурсов нужно гораздо больше.

Такое мнение высказал в эфире "Эспрессо" израильский военный эксперт Давид Гендельман.

"Не факт, что они уже сейчас готовы к кампании. Тем более 18-я и 25-я армии РФ спешно бросаются на фронт на этапе обороны. Если в ближайшее время украинское наступление остановится, то не факт, что россияне физически будут способны перейти в массированное наступление", – отметил он.

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Эксперт напомнил, что россияне уже пытались наступать на Купянском и Лиманском направлениях. Несмотря на то, что враг имеет там довольно большую группировку, каких-то успехов у оккупантов не было. По словам Гендельмана, в плане перспектив шансы у потенциального российского наступления невелики.

Война в Украине: актуальные новости

В ночь на 1 октября российские оккупационные войска ударили ракетами по Харькову. Предварительно, били из С-300 с территории Белгородской области РФ. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о по меньшей мере четырех взрывах в городе. Также россияне всю ночь атаковали страну дронами.

Тем временем украинские военные продолжают вести боевую работу на передовой. В частности, на Таврическом направлении было ликвидировано 84 оккупанта и уничтожено 20 единиц российской военной техники.

ВСУ наступают также на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники наносят врагу потери как в технике, так и в личном составе.

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