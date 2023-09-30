Украинская армия уничтожает оккупантов и их технику.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Отмечается, что на всех направлениях в течение суток произошло 24 боевых столкновений.

"Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной", - сказано в сообщении.

В Генштабе уточнили, на Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в неподалеку Клещиевки, Андреевки, Нью-Йорка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отбили атаки врага в районе Новоселовки, восточнее Степного и Авдеевки Донецкой области.

По данным Генштаба, в течение суток Силы обороны успешно отразили 9 атак в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отбили атаки врага в районе Новодаровки Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новоданиловка и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Николаевки Херсонской области, а вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов области и город Херсон.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В ВСУ уточнили показатель сдерживания российских воздушных атак

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают обстреливать украинские населенные пункты.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о показателе отражения российских воздушных атак и уловки оккупантов - 70-80%. При этом она подчеркнула, что это достаточно высокий уровень отражения атак.

Она отметила, что все же случаются попадания. По ее словам, на это враг делает ставку, применяя значительное количество и плотность атак, чтобы истощить систему ПВО и определить пути ее обхода.

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