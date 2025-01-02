Сбитие военного вертолета - потеря для противника, потому что речь идет о подготовленном экипаже.

После поражения вертолета Ми-8 ракетой с морского дрона Magura V5 российским оккупантам, вероятно, придется менять тактику. В то же время, по словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, пока они все еще доминируют в соответствующей части воздушного пространства Черноморско-Азовского региона.

В частности, он прокомментировал информацию о том, что россияне писали о сбитии двух вертолетов и якобы потере 16 членов экипажей, а этой ночью якобы поражен еще один вертолет оккупантов. Как отметил Плетенчук, такую информацию нужно тщательно проверять.

"Со временем, конечно, появится больше информации, появятся некрологи, как бы россияне их не скрывали. Тогда можно будет говорить о каких-то конкретных цифрах. Но профильные площадки, которые не могли не хайпануть, уже пишут о трех сбитых единицах, из которых две - безвозвратные...", - сказал спикер в эфире телемарафона.

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В то же время он выразил удивление количеством пилотов, которые якобы погибли из-за сбития двух вертолетов.

"Мне интересно, что делало по 8 членов экипажа... Ну, два пилота, борт инженер - это три. Еще стрелок - обычно, больше одного не посадишь... Восемь - это слишком много. Вообще, Ми-8 может поднять и больше, но без снаряжения. Однако почему они тогда таким составом вышли на охоту?Что касается применения (авиации - УНИАН), то оно происходит постоянно, к сожалению. Надо констатировать, что до сих пор в восточной части, вокруг Крыма в Черном море российская авиация доминирует. И они используют фактически все виды авиационной техники - начиная с вертолетов, и заканчивая тактической, стратегической авиацией", - подчеркнул военный.

По его словам, таких единиц, как Ми-8, у россиян хватает, потому что это - их собственное производство, хотя ранее РФ зависела от Украины в смысле изготовления двигателей для таких вертолетов. В то же время сбитие военного вертолета - потеря для противника, потому что речь идет о подготовленном экипаже, на обучение которого нужны годы.

Спикер добавил, что долго не было в публичном пространстве информации об удачном применении дронов и это, в том числе следствие работы именно вертолетов, которые охотятся на украинские БПЛА. Однако сейчас, после попадания с дрона Magura, у оккупантов возникает вопрос, как быть дальше - какую тактику нужно использовать. Как пояснил Плетенчук, для отработки новой тактики нужно определенное время и он не уверен, что россияне сразу поймут, что воздух над Черным морем стал для них опасным.

"Традиции говорят о том, что с первого раза они не поймут... Когда поймут, нужно некоторое время, чтобы отработать другую тактику. Иногда это месяцы", - говорит военный.

По его словам, авиация россиян, в том числе в Крыму, чувствуют пока чувствует себя довольно безопасно. Несмотря на то, что раньше по крымским аэродромам были попадания и два из пяти в прошлом году были почти пустыми, россияне вынуждены все равно там базироваться. Это - тактика российской авиации, которая связана со временем пребывания в воздухе и радиусом действия.

"Поэтому они там будут сидеть до последнего", - подчеркнул Плетенчук.

Он добавил, что ситуация в Черном и Азовском морях остается стабильной.

"В целом, можно сказать, ситуация остается неизменной. В Азове нет ни одного корабля. Это стала тенденция, она продолжается до сих пор давно. Учитывая то, что с момента уничтожения последнего парома, боевые единицы покинули акваторию", - рассказал Плетенчук.

В Черном море находится один корабль - субмарина, которая охраняет пункт базирования в Новороссийске. Сейчас на ее борту нет "Калибров".

Использование Magura V5 против россиян

Ранее в разведке сообщили, что Россия пытается воссоздать морские дроны Magura V5. Однако, ни промышленный шпионаж, ни такая деятельность не позволила сегодня агрессору приблизиться к развитию морских беспилотных систем.

Напомним, 31 декабря 2024 года впервые в мире уничтожена воздушная цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением. В частности, во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" уничтожен российский вертолет Ми-8. Аналогичный вражеский вертолет получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

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