"Охота" удалась с помощью ударного морского дрона MAGURA V5.

В ночь с 8 на 9 августа вблизи населенного пункта Черноморское во временно оккупированном Крыму воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 с помощью ударного морского дрона MAGURA V5 уничтожили очередное судно российских оккупантов - еще один скоростной катер типа "Тунец".

"Это уже не первый "пойманный" у берегов полуострова "Тунец": два российских судна такого типа разведчики уничтожили, а еще два повредили в мае этого года", - говорится в сообщении с видео.

Также в результате операции повреждения получили еще три плавсредства россиян, их тип устанавливается, сообщили в ГУР.

В управлении напомнили, что скоростные транспортно-десантные катера проекта КС 701 "Тунец" россияне в оккупированном Крыму используют для патрулирования акватории и логистики.

Потери России в Украине

Напомним, общие боевые потери России в Украине по состоянию на 10 августа предварительно составляют 589 тысяч 700 человек личного состава. За минувшие сутки уничтожено еще 1160 захватчиков,

Кроме того, РФ потеряла на поле боев не менее: танков - 8441, боевых бронированных машин - 16350, артиллерийских систем - 16605, РСЗО - 1143, средств ПВО - 918, самолетов - 366, вертолетов - 327.

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