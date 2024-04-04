Военнослужащие могут самостоятельно подать заявления.

Получить статус участника боевых действий (УБД) военнослужащие ВСУ могут самостоятельно, отправив документы по электронной почте в комиссию Минобороны. Документы также можно подавать и в бумажной форме. Кабинет министров опубликовал инструкцию, с помощью которой военные могут оформить УБД.

Для лиц, которые уволены с военной службы.

Нужно обратиться в территориальный центр комплексирования по месту регистрации. Заявление о рассмотрении вопроса получения статуса УБД можно подавать в бумажной или электронной форме.

Вместе с заявлением подается: согласие на сбор и обработку персональных данных; две цветные фотографии размером 3х4 см на матовой бумаге.

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Представители ТЦК самостоятельно через систему электронного документооборота направляют документы на рассмотрение соответствующей комиссии через воинскую часть, которая готовит справку о непосредственном участии в боевых действиях и направляет необходимые документы на адрес соответствующей комиссии. Комиссия рассматривает документы и принимает решение.

Для действующих военнослужащих есть два варианта.

Вариант 1

Военнослужащий или его представитель может подписать заявление (обращение) о рассмотрении вопроса получения статуса УБД в комиссию. Для этого можно использовать портал "Дія", путем наложения квалифицированной подписи "ДіяПідпис". И подать их по адресу zvtrnmou@post.mil.gov.ua. Также можно отправить обращение с наложением электронной цифровой подписи на указанный электронный адрес.

В этом случае также необходимо подавать:

1. Копии соответствующих документов (при наличии):

справка о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ;

выписки из боевых донесений;

выдержки из журналов боевых действий (оперативных задач, ведения оперативной обстановки);

выдержки из вахтенных журналов, копии текущих писем, выдержки из книг службы;

сведения о выполнении разведывательных мероприятий;

копия справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья).

2. Согласие на сбор и обработку персональных данных.

3. Две цветные фотографии размером 3х4 см в электронном виде.

4. Другие документы, содержащие доказательства и подтверждающие факт выполнения лично или в составе воинской части боевых задач.

Вариант 2

Военнослужащий или его представитель может подписать заявление (обращение) по рассмотрению вопроса получения статуса УБД в комиссию. Заявление подается в адрес комиссии того органа военного управления, которому подчинена воинская часть, где военнослужащий проходил службу.

В этом случае также необходимо подавать:

1. Оригиналы соответствующих документов (при наличии):

справка о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ;

выписки из боевых донесений;

выдержки из журналов боевых действий (оперативных задач, ведения оперативной обстановки);

выдержки из вахтенных журналов, копии текущих писем, выдержки из книг службы;

сведения о выполнении разведывательных мероприятий;

копия справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья).

2. Согласие на сбор и обработку персональных данных.

3. Две цветные фотографии размером 3х4 см в электронном виде.

4. Другие документы, содержащие доказательства и подтверждающие факт выполнения лично или в составе воинской части боевых задач.

Если не известно, какому органу подчинена воинская часть, заявление нужно отправлять на адрес вида войск, которому она подчинена, или Минобороны.

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