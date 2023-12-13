Согласно законодательству Украины, военные имеют право на дополнительный отпуск.

Закон про отпуск для военных работает для тех категорий служащих, которые попадают под перечень лиц-участников боевых действий. Если после демобилизации человек получил соответствующий статус, то он может рассчитывать на дополнительный отпуск.

Сколько дают отпуск ветеранам боевых действий

Факты ICTV сообщают, что дополнительный отпуск участникам боевых действий предоставляется на 14 календарных дней независимо от стажа работы. Оплата такого отпуска осуществляется за счет работодателя. Закон про отпуск для военных гласит, что дополнительные дни даются человеку за календарный год без учета срока его работы на предприятии. Главный государственный инспектор отдела по вопросам экспертизы условий труда управления Гоструда Анна Царенко отмечает, что даже если человек отработал 1 календарный день, он имеет право на отпуск в 14 дней.

Как оформить отпуск для участников боевых действий

Для того чтобы получить отпуск для военных во время войны в 2023 году, ветеран должен предоставить удостоверение УБД и заявление на отпуск. После этого законные 14 дней отдыха будут закреплены за человеком.

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Важно и то, когда имеет право взять отпуск ветеран боевых действий - только в текущем году. Если военнослужащий не использовал такую возможность, на следующий календарный год отпуск не переносится. Также его нельзя:

перенести из-за болезни человека;

разделить на части;

продлить на праздничные и выходные дни, если они выпадают на период отпуска.

Заменить отпуск для военных денежной компенсацией, если сотрудник уволился или не использовал дополнительные дни, нельзя, как и отозвать человека на службу.

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