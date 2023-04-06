Руководитель Объединенного координационного штаба Сил обороны "Юга" отметила, что оккупанты преследуют цель убить больше людей.

Российские оккупанты изменили тактику в войне против Украины. Захватчики привязывают к дронам разрывные гранаты и сбрасывают в места скопления людей.

По словам руководителя Объединенного координационного штаба Сил обороны "Юга" Натальи Гуменюк, на "шагом отчаяния" оккупантов толкнули неудачи на фронте. При этом она заверила, что на каждую новую тактику захватчиков защитники Украины найдут противодействие

"Речь идет о скоплении людей, где раздается гуманитарная помощь. Это классический признак терроризма, потому что других целей это не преследует. Поэтому мы призываем людей не собираться вместе на открытых территориях. Но замечу – когда враг выискивает новую тактику, мы всегда выискиваем к ней противодействие", – рассказала Гуменюк в эфире телемарафона.

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Ситуация на фронте по состоянию на 6 апреля - что известно

За сутки 5 апреля ВСУ отбили более 60 атак россиян. При этом эпицентром боев остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Оккупанты нанесли три ракетных и 29 авиационных ударов, а таке 51 раз применили РСЗО.

В тоже время украинская авиация 17 раз ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян. Кроме того, бойцы ВСУ ликвидировали российский вертолет Ка-52 и два БПЛА типа "Орлан" и "Supercam".

В свою очередь ракетные войска и артиллеристы "отминусовали" два пункта управления, три склада боеприпасов, три позиции ПВО и четыре станции РЭБ российской армии.

Также украинские защитники ликвидровали с 24 февраля 2022 года приблизительно 176630 российских солдат.

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