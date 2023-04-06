За сутки уничтожены десяток танков и бронемашин, вертолет, 7 артсистем, 4 БПЛА и другая вражеская техника.

Защитники Украины продолжают "минусовать" российских солдат. За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали примерно 390 оккупантов.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, потери армии Российской Федерации за сутки, 5 апреля, составили:

личного состава - около 176630 (+390) человек;

танков - 3631 (+2) единица;

боевых бронированных машин - 7013 (+8);

артиллерийских систем - 2714 (+7);

РСЗО - 532 (+0);

средства ПВО - 281 (+1);

самолетов - 306 (+0);

вертолетов - 292 (+1;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2287 (+4);

крылатые ракеты - 911 (+0);

корабли /катера - 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 5574 (+1);

специальная техника - 302 (+3).

Ситуация на фронте по состоянию на 6 апреля - что известно

За минувшие сутки ВСУ сдержали более 60 атак армии РФ. Эпицентром боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Противник нанес три ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Видео дня

При этом авиация Сил обороны ВСУ реализовала 17 "налетов" по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. В Генштабе подтвердили ликвидацию вражеского вертолета Ка-52 и уничтожение двух российских БПЛА типа "Орлан" и "Supercam".

В свою очеред ракетные войска и артиллеристы "отминусовали" два пункта управления, три склада боеприпасов, три позиции средств ПВО и четыре станции радиоэлектронной борьбы армии РФ.

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