Генштаб удивил богатым урожаем уничтоженной техники РФ на фронте, в частности, удалось ликвидировать самолет-разведчик "Аллигатор".

За минувшие сутки авиация Сил обороны ВСУ нанесла новые сокрушительные удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Всего удалось реализовать 17 "налетов", говорится в утренней сводке Генштаба в Facebook. В частности, там подтвердили ликвидацию вражеского вертолета Ка-52, а также сообщили об уничтожении 2 российских БПЛА типа "Орлан" и "Supercam".

Со своей стороны ракетные войска и артиллеристы "отминусовали" 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов, 3 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы армии РФ.

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ВСУ сдержали новые атаки противника - что известно

Напомним, что сегодня утром Генштаб ВСУ традиционно рассказал о событиях и изменениях, которые за последние сутки произошли на фронте. Так, стало известно, что за последние 24 часа войска Украины сдержали более 60 атак армии РФ на разных направлениях.

Там уточнили, что на данный момент самые жестокие столкновения происходят на трех направлениях - Бахмутском, Авдеевском и возле Марьинки.

В течение 5 апреля оккупанты совершили 3 ракетных атаки по Украине и 29 авиационных ударов, а также 51 обстрел из РСЗО.

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