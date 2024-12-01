В то же время Павел Лакийчук считает, что планы РФ могут быть разрушены.

После того, как россияне захватят Курахово, они могут сосредоточить все свои силы и резервы для оккупации Покровска, чтобы выйти в тыл Торецка и Часового Яра, считает руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

"Если россиянам удастся захватить Курахово, то это будет означать, что выпрямив линию фронта, враг бросит все силы на Покровск. Очевидно, что они не будут перебрасывать силы и средства для наступления на Запорожском направлении, или где-то еще. То есть, обезопасив себе южный фланг, россияне направляют свои силы на Покровск. Захватом Покровска опять же страхует южный фланг и разворачивается на север - в тыл Торецка, Часового Яра в направлении Константиновки", - отметил эксперт в эфире "Еспресо".

В то же время он отметил, что оккупантам до этого момента еще нужно дожить, ведь с такими ежедневными потерями им может не хватить сил для проведения таких действий.

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"Потери россиян уже достигли более 2000 тыс. оккупантов ежедневно. Сегодня уже 1700 россиян. Пусть, конечно, российские генералы думают, хватит ли им личного состава для проведения наступательных операций, но с такими потерями их планы могут быть разрушены", - подчеркнул Лакийчук.

Ситуация вокруг Покровска - последние новости

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что россияне планируют установить контроль над Кураховским выступом до конца 2024 года. По его словам, он им нужен для наступления на Покровск, который противник хочет захватить уже в 2025 году.

В свою очередь военный 109 батальона ВСУ Егор Фирсов отметил, что Покровск ждут самые сложные времена. Он также подтвердил, что россияне сейчас сконцентрировали все свои силы в Курахово.

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