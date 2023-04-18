В Генеральном штабе отметили, что на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.

Украинские военные в понедельник, 17 апреля, отбили более 70 вражеских атак. Россияне продолжают пытаться вести наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"В течение суток на указанных участках фронта отражено более 70 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Под обстрелами оккупантов оказались населенные пункты Сосновка, Поповка и Искрисковщина Сумской области, а также Окоп, Байрак, Волчанск, Охримовка и Нестерно в Харьковской области.

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На Купянском направлении россияне попытались вести наступление вблизи Синьковки, но безуспешно. Вражеским обстрелам подверглись Тополя, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и Западное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее Спирного, успеха не имел. Под артиллерийский огонь попали Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Спирное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении не прекращаются бои за город Бахмут. В районе населенных пунктов Ивановское и Предтечино противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Плещеевка, Щербиновка и Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении неудачные попытки наступления россиян зафиксированы в районах Новокалиново, Северного и Первомайского Донецкой области. Оккупанты обстреляли, в частности, Керамик, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловку.

На Марьинском направлении отбиты многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики обстреляли населенные пункты Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В течение суток совершил более 40 обстрелов населенных пунктов - Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине; Золотая Балка, Берислав, Львовское, Ивановка, Никольское, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Ситуация на фронте по состоянию на 17 апреля - что известно

К вечеру 17 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что защитники Украины отбили более 50 атак армии РФ. При этом самыми горячими направлениями остаются Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское.

В свою очередь аналитики Института изучения войны отметили, что россияне беспокоятся из-за готовящегося контрнаступления украинской армии и готовятся обронятся на Херсонском и Запорожском направлениях.

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