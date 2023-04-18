Аналитики отметили, что армия РФ проводит перегруппировку подразделений.

Российские оккупанты перегруппировываются на юге Украины. Захватчики опасаются контрнаступления украинской армии и готовятся оборонятся.

Аналитики Института изучения войны отметили, что 17 апреля армия РФ продолжила готовится к обороне на юге Украины. Оккупанты строят укрепления и оборонные рубежи в Херсонской и Запорожской областях.

При этом в России напомнили, что Украина готовятся к контрнаступлению, в том числе на херсонском и запорожском направлениях. Кроме того, один из российских источников заявил, что россияне "беспокоятся", поэтому перегруппируют свои подразделения.

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В свою очередь в южном оперативном командовании ВСУ указали, что россияне добавили в черноморскую корабельную группировку еще один ракетоносец, поэтому теперь в Черном море находится 16 ракет "Калибр". Также захватчики регулярно обстреливают южную линию фронта.

Ситуация на фронте по состоянию на 17 апреля - что известно

По инормации Генштаба ВСУ, самыми горячими направлениями в Украине остаются Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское. Только к вечеру 17 апреля украинские воины отбили более 50 атак российских войск.

В свою очередь глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что 31 марта провалилась очередная попытка наступления российских оккупантов. Враг перешел к обороне по всему фронту, за исключением двух районов.

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