За сутки украинские защитники отразили более 50 вражеских атак.

За прошедшие сутки бойцы ВСУ отбили 56 атак врага на линии фронта. Основные наступательные усилия оккупанты сосредоточили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщает Генштаб в утренней сводке.

Так, на Лиманском направлении враг снова атаковал вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Попутно велся обстрел ряда населенных пунктов на этом участке.

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои за сам город Бахмут. О попытках врага наступать в пригородах не сообщается.

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На Авдеевском направлении противник атаковал на Новокалиновое и Первомайское. Как утверждают в Генштабе, враг успеха не имел. В Марьинке защитники отразили многочисленные вражеские атаки, целью которых был сам город, а вернее, его руины.

Война в Украине – текущая ситуация

Накануне российская армия нанесла удар ракетами С-300 по жилым домам в Славянске. Ударом повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов. Согласно последним данным, погибли 8 человек, более 20 получили ранения.

В городских боях в Бахмуте замечен танк Т-90М "Прорыв" из той партии, что предназначалась для Сватовского направления. Военный эксперт Александр Коваленко полагает, что это очередной признак дефицита техники у врага, который вынужден постоянно перебрасывать ее с одного участка фронта на другой.

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